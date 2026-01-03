Lascia il servizio il maggiore Zingale comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri

Il maggiore Carlo Zingale, comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile di Pisa, conclude la sua lunga carriera nei Carabinieri dopo oltre quarant’anni di servizio. Con dedizione e professionalità, ha contribuito alla sicurezza della comunità, lasciando un’importante testimonianza di impegno e servizio pubblico. La sua uscita dal servizio rappresenta un momento di riflessione sulla lunga attività svolta a tutela della collettività.

Dopo oltre quattro decenni trascorsi al servizio dello Stato e dei cittadini, il maggiore Carlo Zingale, comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile di Pisa, lascia il servizio attivo nell'Arma dei Carabinieri.Siciliano di nascita ma profondamente legato al territorio toscano, il maggiore.

Dopo 43 anni di servizio va in congedo il maggiore Carlo Zingale.

