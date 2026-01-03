Lascia il servizio il maggiore Zingale comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri

Il maggiore Carlo Zingale, comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile di Pisa, conclude la sua lunga carriera nei Carabinieri dopo oltre quarant’anni di servizio. Con dedizione e professionalità, ha contribuito alla sicurezza della comunità, lasciando un’importante testimonianza di impegno e servizio pubblico. La sua uscita dal servizio rappresenta un momento di riflessione sulla lunga attività svolta a tutela della collettività.

Dopo oltre quattro decenni trascorsi al servizio dello Stato e dei cittadini, il maggiore Carlo Zingale, comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile di Pisa, lascia il servizio attivo nell'Arma dei Carabinieri.Siciliano di nascita ma profondamente legato al territorio toscano, il maggiore.

