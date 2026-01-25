Arma dei carabinieri cambia il comandante nella Stazione | Guerriero al posto di D' Amico

Giovedì 22 gennaio, il maresciallo Giuseppe Guerriero ha preso il comando della Stazione dei Carabinieri di Argenta, succedendo al maresciallo Evghenij D’Amico. Quest’ultimo ha guidato la stazione per circa un anno, dopo il congedo del precedente comandante. La nuova assegnazione si inserisce in un normale processo di rotazione del personale, volto a garantire continuità e efficienza nel servizio di presidio sul territorio.

Giovedì 22 gennaio il maresciallo ordinario Giuseppe Guerriero ha assunto il comando della Stazione dei carabinieri di Argenta, dando il cambio al maresciallo Evghenij D'Amico, che – per circa un anno – lo ha retto 'in sede vacante', a seguito del congedo del luogotenente carica speciale Maurizio.

