Suicidio assistito svolta a Milano | archiviata l' accusa per Marco Cappato Perché è una decisione storica

Archiviata l'accusa di aiuto al suicidio nei confronti di Marco Cappato, presidente di EuMans e tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, per due casi di malati terminali che si sono recati in Svizzera per il suicidio assistito. Lo ha deciso la gip di Milano Sara Cipolla, accogliendo la.