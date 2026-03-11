Dopo la partita tra Capello e Palladino si sono verificati momenti di tensione. Capello ha chiesto a Palladino se avesse detto di aver visto dodici gare del Bayern, mentre l'allenatore dell’Atalanta ha risposto che ci sono i valori in campo. La discussione si è svolta in un clima teso, con scambi di battute diretti tra i due protagonisti.

Non è stata serata per l'Atalanta, battuta in casa 6-1 dal Bayern Monaco nell'andata degli ottavi di Champions League. E non lo è stata nemmeno per Raffaele Palladino, che dopo il match della New Balance Arena è stato protagonista di una discussione in tv con Fabio Capello. "Palladino, prima della partita hai detto di aver visto 12 partite del Bayern per prepararla: cosa ha cambiato il Bayern per sorprendervi? Oppure li avete studiati male?" gli ha chiesto con tono provocatorio l’ex tecnico, ora opinionista a Sky. L'allenatore della Dea gli ha replicato con pacatezza: "Mister ci sono dei valori in campo.". Capello ha colto la palla al balzo e ha insistito, puntando il dito contro l'atteggiamento - a suo parere - eccessivamente spregiudicato della Dea: "Ah, allora questo è importante, accettare i valori!”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Capello non fa sconti a Palladino: "Non avevi detto di aver visto 12 gare del Bayern?"

Articoli correlati

Fabio Capello incalza Palladino dopo la lezione dal Bayern Monaco: “Ce l’hai detto tu, non io”Botta e risposta in tv tra Capello e Palladino dopo il ko dell'Atalanta col Bayern.

Leggi anche: Capello non fa sconti: «Chivu non è stato coerente. Bastoni è un punto fermo, non può comportarsi così»

Una raccolta di contenuti su Capello non fa sconti a Palladino Non...

Discussioni sull' argomento Capelli più folti e sani con il programma anti-caduta L'Oreal: oggi in offerta al -28%; Fai un regalo ai tuoi capelli, c'è il chiacchieratissimo Dyson Supersonic Nural in sconto per le Offerte di primavera Amazon; Laifen Mini: l'innovativo asciugacapelli compatto e anti-crespo è in mega sconto; Olaplex maschera idratazione anticrespo che rinforza i capelli e ne previene la rottura: sconto del 23%, approfittane subito.

ATALANTA-BAYERN 1-6 CAPELLO DURISSIMO: TRACOLLO CHE INTERROGA TUTTO IL CALCIO ITALIANO "Ha detto bene Nebuloni a De Roon. L'Atalanta si è presentata spregiudicata e offensiva e ha pensato di affrontare una squadra, il Bayern - facebook.com facebook

Capello: "All'Atalanta è andata bene aver preso solo 6 gol dal Bayern. Lezione al calcio italiano" x.com