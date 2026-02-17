Capello non fa sconti | Chivu non è stato coerente Bastoni è un punto fermo non può comportarsi così
Capello ha criticato Chivu per la sua mancanza di coerenza e ha difeso Bastoni, definendolo un punto fermo della squadra. La discussione è nata dopo alcune tensioni emerse durante la partita tra Inter e Juventus, quando Bastoni ha mantenuto un atteggiamento deciso in campo.
Inter News 24 Capello, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato così di Bastoni e delle polemiche scoppiate in Inter Juventus. Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Fabio Capello è intervenuto con la consueta autorevolezza sugli episodi che hanno infiammato il weekend di Inter-Juventus. L’ex allenatore rossonero si è soffermato in particolare sulla direzione di gara dell’arbitro La Penna e sul contatto tra Kalulu e Bastoni, che ha portato all’espulsione del francese. Secondo Capello, l’errore è stato doppio: non solo il rosso era ingiustificato, ma l’arbitro avrebbe dovuto punire il difensore nerazzurro con la seconda ammonizione. 🔗 Leggi su Internews24.com
Capello critico: «Un giocatore top come Bastoni non può comportarsi così! E sono deluso da Chivu per un motivo»
Fabio Capello critica duramente Bastoni e Chivu dopo il derby tra Inter e Juventus, accusando il difensore di aver agito in modo inappropriato e esprimendo delusione per il comportamento di Chivu.
Capello: «Un top player come Bastoni non può comportarsi così. E sono deluso »
Fabio Capello ha criticato Bastoni dopo il derby, accusandolo di aver sbagliato atteggiamento in campo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: SANT’ANTONINO DI SUSA, SCONTO FINO AL 30% SUI TRATTAMENTI CAPELLI: DA REVELÈ BEAUTY STUDIO.
Giornata dedicata alla cura del capello Capelli fragili, spenti o che non rispondono più ai soliti prodotti Il 24 febbraio alla Farmacia Comunale 1 di Orbassano potrai fare un’analisi professionale del capello per capire davvero di cosa ha bisogno la tu facebook