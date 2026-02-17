Capello non fa sconti | Chivu non è stato coerente Bastoni è un punto fermo non può comportarsi così

Capello ha criticato Chivu per la sua mancanza di coerenza e ha difeso Bastoni, definendolo un punto fermo della squadra. La discussione è nata dopo alcune tensioni emerse durante la partita tra Inter e Juventus, quando Bastoni ha mantenuto un atteggiamento deciso in campo.

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Fabio Capello è intervenuto con la consueta autorevolezza sugli episodi che hanno infiammato il weekend di Inter-Juventus. L'ex allenatore rossonero si è soffermato in particolare sulla direzione di gara dell'arbitro La Penna e sul contatto tra Kalulu e Bastoni, che ha portato all'espulsione del francese. Secondo Capello, l'errore è stato doppio: non solo il rosso era ingiustificato, ma l'arbitro avrebbe dovuto punire il difensore nerazzurro con la seconda ammonizione.

