Conflitto in Medio Oriente gli studenti trentini sono rientrati in Italia

Ieri sera, martedì 3 marzo, sono rientrati in Italia i duecento studenti trentini che erano rimasti bloccati a Dubai e in altri paesi del Golfo Persico a causa del conflitto in Medio Oriente. Gli studenti italiani sono stati trasportati con voli organizzati e ora sono di nuovo nel territorio nazionale. La loro evacuazione si è conclusa con successo dopo giorni di attesa e incertezza.

Assieme a loro c'erano anche altri ragazzi italiani, circa 200 persone, accolti dagli applausi e dagli abbracci dei parenti che li aspettavano all'aeroporto di Malpensa Sono tornati ieri sera, martedì 3 marzo, i duecento studenti italiani rimasti bloccati a Dubai e in altri paesi del Golfo Persico a causa del conflitto in Medio Oriente. Tra loro c'erano anche cinque persone trentine: una professoressa, tre alunni del liceo scientifico Andrea Maffei di Riva del Garda e una ragazza del liceo Steam International di Rovereto. Il volo, partito alle 14 da Abu Dhabi, è atterrato a Malpensa attorno alle 19.25 e i giovani sono stati accolti dagli applausi e dagli abbracci dei loro parenti.