Sono circa 5.000 gli italiani che sono tornati dal Medio Oriente negli ultimi giorni, mentre il ministro degli Esteri ha dichiarato che l’emergenza in quella regione è ormai quasi finita. Le operazioni di rientro proseguono senza sosta e coinvolgono cittadini italiani di diversa provenienza. La situazione resta sotto osservazione, anche se le autorità affermano che le condizioni di sicurezza stanno migliorando.

Continua il rientro degli italiani dal Medio Oriente. L’emergenza, secondo il ministro degli Esteri Antonio Tajani, è quasi conclusa. Tra la sera di sabato e la mattina di domenica «sono tornati altri cinquemila italiani». Il totale, adesso, fa circa 25mila connazionali rientrati dall’area interessata dall’escalation della crisi. Tajani ha fatto l’elenco dei Paesi di rientro: «Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Oman, Israele, Maldive, Thailandia, Cambogia, Sri Lanka. Stanno tornando anche da Israele». Il ministro degli Esteri ha spiegato che «ci sono anche meno richieste dalle nostre ambasciate, dai nostri consolati, qui alla Gulf Task Force». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Medio Oriente, altri 5mila italiani rientrati. Tajani: «Emergenza quasi conclusa»

Guerra all’Iran, rientrati a Roma i primi 127 italiani bloccati in Medio Oriente: “Sentivo le esplosioni, avevo paura di morire”Hanno preso il via le prime operazioni di rientro per i cittadini italiani che si erano trovati intrappolati in Medio Oriente a seguito...

Tornati altri italiani dal Medio OrienteProseguono le operazioni di rimpatrio dei connazionali rimasti bloccati in Medio Oriente.

