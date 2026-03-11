Caos in Comune a Sabaudia il Pd | La maggioranza diserta il Consiglio Toccato il fondo

In Comune a Sabaudia, si è verificato un episodio di caos dopo che la maggioranza ha deciso di disertare il Consiglio. L’amministrazione ha ufficializzato la revoca della delega all’Informatica e allo Sportello Europa al consigliere Marco Mincarelli, oltre alla rimozione dell’assessore ai Servizi dall’incarico. La situazione ha suscitato reazioni e ha segnato un passo importante nelle dinamiche politiche locali.

Sono giornate complicate quelle vissute in Comune a Sabaudia dove solo ieri l'amministrazione ha ufficializzato la decisione del sindaco Alberto Mosca di revocare la delega all'Informatica e allo Sportello Europa al consigliere Marco Mincarelli e rimuovere dall'incarico l'assessore ai Servizi.