Consiglio regionale prima fronda in maggioranza | Mastella diserta la votazione
Il consiglio regionale affronta la prima frattura in maggioranza, con l’assenza di Mastella durante la votazione. Dopo un lungo confronto per definire l’ufficio di presidenza, emergono segnali di divisione all’interno del gruppo che sostiene Roberto Fico. La situazione riflette le tensioni interne e potrebbe influenzare l’andamento dei lavori futuri.
Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo quasi due ore di stop per trovare la quadra sull’ufficio di presidenza, la maggioranza che sostiene Roberto Fico mostra la prima crepa. In aula non si presentano i consiglieri di Casa Riformista – Noi di Centro. Votazione disertata. Platealmente. Tra gli assenti anche Pellegrino Mastella. Un segnale tutt’altro che casuale. È il primo strappo visibile sulle nomine. E difficilmente sarà l’ultimo. Il malumore cova da settimane. Tira e molla. Attese. Promesse rimaste sospese. La partita della giunta regionale ha lasciato scorie evidenti. E ora presentano il conto. Oltre a Mastella assente anche gli altri componenti del gruppo Giuseppe Barra, Enzo Alaia, Ciro Buonajuto e Pietro Smarrazzo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
