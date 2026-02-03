Roma al sesto municipio Pd 5Stelle e lista Calenda si danno alla fuga Nicola Franco | Hanno toccato il fondo

Questa mattina a Roma, nel sesto municipio, il centrosinistra si è preso una sonora batosta. Pd, 5Stelle e la lista Calenda hanno deciso di abbandonare il consiglio, lasciando il municipio senza un’opposizione compatta. Nicola Franco, consigliere di minoranza, ha commentato che questa situazione è il risultato di un vero e proprio “fondo” toccato dalla politica locale. La scena politica nel Municipio VI si fa sempre più complicata, mentre le tensioni tra le forze di maggioranza e opposizione si acutizzano.

Stavolta l’opposizione al Municipio VI le Torri di Roma, l’unico guidato dal centrodestra, ha toccato il fondo. Pd, 5Stelle e Lista Calenda, con la stessa arroganza che dimostrano nelle aule parlamentari, hanno dato forfait in massa alla seduta del consiglio in occasione della relazione annuale del presidente. Un momento speciale di confronto e bilancio che le sinistre hanno sabotato danneggiando soprattutto i dipendenti. La notizia è presto data. Gli uffici del municipio, sotto organico, hanno ritardato di un minuto l’invio della convocazione del consiglio municipale con la relazione allegata ai gruppi municipali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Roma, al sesto municipio Pd, 5Stelle e lista Calenda si danno alla fuga. Nicola Franco: “Hanno toccato il fondo” Approfondimenti su Roma Al Sesto Municipio Pd traditi dai 5Stelle, l’accordo saltato sull’Iran. Calenda ai riformisti: scappate da Schlein, è una sciagura Nella recente trattativa politica, il fallimento dell’accordo sull’Iran ha evidenziato le tensioni tra Pd e M5S, con conseguente crisi nel campo largo. “I tassi Bce hanno toccato il fondo”. Rialzi o tagli in vista? I tre scenari: falco, colomba e base. Cosa cambia La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Roma Al Sesto Municipio Argomenti discussi: Roma, al Municipio VI debutta il ‘Festival of Opportunities’; Stop al servizio idrico per 12 ore nel VI Municipio di Roma il 27 gennaio 2026: orari e dove manca l’acqua; Tubatura rotta in via Prenestina, scuole chiuse per mancanza d'acqua; Via Prenestina, si rompe una tubatura: strada allagata, chiudono le scuole. Pigneto, Tor Pignattara, Borghesiana: abitazioni senza acqua. Si rompe una tubatura, palazzi senza acqua nel quadrante est di Roma(ANSA) - ROMA, 02 FEB - Palazzi senz'acqua nel quadrante est di Roma dopo la rottura di una tubatura che all'alba ha causato una grossa perdita d'acqua su via Prenestina, all'altezza del civico 916, c ... msn.com Nicola... - Nicola Franco Presidente Municipio Roma 6 Le Torri - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.