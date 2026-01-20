firenze prosciolti due maggiorenni di azione studentesca dopo la lite con i collettivi nel 2023 al liceo michelangiolo

A Firenze, nel 2023, due maggiorenni di Azione Studentesca sono stati prosciolti dopo la lite con i collettivi al liceo Michelangiolo. La sentenza sancisce la fine di un episodio che aveva attirato l'attenzione sulla situazione di tensione tra studenti e gruppi organizzati. La vicenda si inserisce nel contesto di crescenti confronti tra diverse realtà studentesche, evidenziando l'importanza di un approccio equilibrato e rispettoso nel mondo scolastico.

È arrivata la sentenza sulla rissa tra alcuni ragazzi di Azione Studentesca e il collettivo del liceo Michelangiolo di Firenze. L’episodio, che risaliva al febbraio 2023, aveva portato all’identificazione di tre giovani di destra, con annesse accuse di concorso in lesioni personali, aggravate dai futili motivi, dalla sproporzione della reazione e dall’aver agito in gruppo con la partecipazione di minori. Ebbene, due dei tre imputati sono stati prosciolti da ogni imputazione, come riporta Libero, mentre per un terzo sono stati disposti 6 mesi di lavori ai servizi sociali. L’esito del processo, per i due prosciolti, ha portato alla cauta delle aggravanti ipotizzate dall’accusa: visto che non è stata esposta nessuna querela, il procedimento è stato fermato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Pestaggio del liceo Michelangelo, prosciolti due ragazzi di Azione studentescaA Firenze, si è concluso il processo relativo all’aggressione avvenuta il 18 febbraio 2023 davanti al liceo Michelangelo.

Firenze, scontri fra studenti al Michelangiolo: due prosciolti e uno ai servizi sociali per 6 mesiA Firenze, si è concluso il processo riguardante gli scontri tra studenti avvenuti davanti al liceo Michelangiolo il 18 febbraio 2023.

