Il post neofascista della consigliera di Azione Universitaria sulla commemorazione per le foibe a Bologna

Valeria Petrini, rappresentante di Azione Universitaria, ha condiviso sui social media un post che ha sollevato polemiche. Nel suo messaggio ha usato frasi come

Valeria Petrini, consigliera nazionale degli studenti eletta con Azione Universitaria, ha pubblicato e ricondiviso sui social contenuti legati alla Fiaccolata del Ricordo di Bologna, accompagnando le immagini con l'espressione "terra e sangue", traduzione del motto nazista Blut und Boden, e un brano musicale che richiama la scena neofascista contemporanea.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Foibe Commemorazione Giorno del ricordo: commemorazione delle vittime delle foibe al Parco della Rimembranza di Sondrio La città di Sondrio ricorda le vittime delle foibe con una cerimonia al Parco della Rimembranza. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Foibe Commemorazione Argomenti discussi: Rivolta tra i dem Fascista chi vota Sì? Schlein ci insulta; REMIGRAZIONE: CHI E’ IL DEPUTATO DOMENICO FURGIUELE, ORGANIZZATORE DELLA (TENTATA) CONFERENZA STAMPA FASCISTA ALLA CAMERA?; Dobbiamo riprenderci Tolkien; Italia più sicura, la sinistra difende i criminali. Operazione propagandistica, vogliono soffocare il dissenso. Il post neofascista della consigliera di Azione Universitaria sulla commemorazione per le foibe a BolognaValeria Petrini, consigliera nazionale degli studenti eletta con Azione Universitaria, ha pubblicato e ricondiviso sui social contenuti legati alla Fiaccolata ... fanpage.it Dentro la notizia stasera alle 21.00. Ospiti: Roberto Di Baggio - consigliere regionale Luana Occhionero - dirigente scolastico Marialaura Cosimi- vicepresidente ITS Italy e dir. Demos Acadmemy Gabriel Rateni - presidente azione universitaria Adalberto Cufar facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.