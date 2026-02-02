Consiglio dopo la lettura dei commercianti l' opposizione presenta mozione urgente e scatta lo scontro

Questa mattina il Consiglio comunale ha discusso di una mozione urgente presentata dall’opposizione, dopo le proteste dei commercianti di San Sisto. La lettera inviata dai negozianti, che chiedeva interventi per alleviare i disagi causati dai lavori per il tram veloce, aveva già acceso qualche polemica. Ora, con la mozione in aula, si è acceso uno scontro tra maggioranza e opposizione, mentre si cerca di trovare una soluzione per calmare le tensioni.

Il centrodestra voleva inserire la mozione sui cantieri nel quartiere all'ordine del giorno per dare subito risposte ai cittadini, il no della maggioranza: ecco perchè La lettera dei commercianti di San Sisto contro l'amministrazione comunale, per via delle promesse mancate per attenuare i disagi dei lavori per il percorso del nuovo mezzo pubblico del tram veloce, aveva scosso l'ambiente politico di Palazzo dei Priori. Quella denuncia è stata fatta propria dall'opposizione che, nella seduta del consiglio comunale, ha giocato la carta della discussione d'urgenza sulla questione dei cantieri in corso a San Sisto.

