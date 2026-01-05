Cantiere infinito e degrado La denuncia di residenti e commercianti | Un anno per 50 metri di cantiere VIDEO
Residenti e commercianti segnalano una lunga sospensione dei lavori di rifacimento dell'acquedotto avviati da Publiacqua, iniziati a febbraio 2024 e ancora in corso dopo quasi un anno. La situazione, caratterizzata da abbandono, sporcizia e potenziali pericoli, ha generato disagio e preoccupazione nella comunità. Questa condizione evidenzia le difficoltà di gestione e la necessità di interventi tempestivi per ripristinare condizioni di sicurezza e vivibilità.
“Vogliamo denunciare pubblicamente una situazione diventata ormai insostenibile. Un cantiere di Publiacqua per il rifacimento dell'acquedotto, aperto a febbraio 2025, è ancora oggi – dopo quasi un anno – in uno stato di totale abbandono, sporcizia e pericolo”.La denuncia, corredata dal video che. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Leggi anche: Il cantiere infinito della metrotranvia Milano-Desio-Seregno: detassazione per i commercianti
Leggi anche: Lavori in piazza Moro, spostate le recinzioni del cantiere: "Più spazio per commercianti e residenti"
Degrado in via Giovannini, la denuncia: "Viviamo tra erbacce e sbandati" - E nei giorni scorsi hanno scritto una lettera al Comune (che ha deciso di intervenire richiamando all’ordine la proprietà) per chiedere di ... ilrestodelcarlino.it
Stadio Franchi, il cantiere infinito: il Comune di Firenze tenta la carta della premialità x.com
Passare dallo scheletro di cemento armato alle finiture di lusso sembra un processo infinito. Ma per noi, la visione è chiara fin dal primo giorno. Quando installiamo le nostre vetrate panoramiche, la casa smette di essere un "progetto" e diventa "realtà". Notat - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.