Cantiere infinito e degrado La denuncia di residenti e commercianti | Un anno per 50 metri di cantiere VIDEO

Da firenzetoday.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Residenti e commercianti segnalano una lunga sospensione dei lavori di rifacimento dell'acquedotto avviati da Publiacqua, iniziati a febbraio 2024 e ancora in corso dopo quasi un anno. La situazione, caratterizzata da abbandono, sporcizia e potenziali pericoli, ha generato disagio e preoccupazione nella comunità. Questa condizione evidenzia le difficoltà di gestione e la necessità di interventi tempestivi per ripristinare condizioni di sicurezza e vivibilità.

“Vogliamo denunciare pubblicamente una situazione diventata ormai insostenibile. Un cantiere di Publiacqua per il rifacimento dell'acquedotto, aperto a febbraio 2025, è ancora oggi – dopo quasi un anno – in uno stato di totale abbandono, sporcizia e pericolo”.La denuncia, corredata dal video che. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

