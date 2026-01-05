Cantiere infinito e degrado La denuncia di residenti e commercianti | Un anno per 50 metri di cantiere VIDEO

Residenti e commercianti segnalano una lunga sospensione dei lavori di rifacimento dell'acquedotto avviati da Publiacqua, iniziati a febbraio 2024 e ancora in corso dopo quasi un anno. La situazione, caratterizzata da abbandono, sporcizia e potenziali pericoli, ha generato disagio e preoccupazione nella comunità. Questa condizione evidenzia le difficoltà di gestione e la necessità di interventi tempestivi per ripristinare condizioni di sicurezza e vivibilità.

