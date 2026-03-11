È iniziato davanti al Tribunale di Ascoli Piceno il processo riguardante la morte di Bella, un meticcio bianco anziano e malato. La vicenda riguarda un cane trascinato e ucciso con un cappio, portando all'apertura di un procedimento legale. Il caso ha attirato l’attenzione sull’applicazione delle leggi di tutela degli animali nel territorio.

È iniziato davanti al Tribunale di Ascoli Piceno il processo che dovrà fare luce sulla tragica fine di Bella, un meticcio bianco, anziano e malato, la cui morte è diventata un caso giudiziario emblematico per la tutela dei diritti degli animali nel territorio. Nell’udienza celebrata davanti al giudice Domizia Proietti, le avvocate Annalisa Corradetti e Anna Giacomini si sono costituite parte civile, rappresentando rispettivamente l’ Associazione provinciale protezione animali (Appa) di Appignano, presieduta da Rita Castelli, e il proprietario del cane. Un passaggio chiave del dibattimento è stata la richiesta, avanzata dai legali di parte civile, della citazione dell’Ast di Ascoli (ex Asur Marche) quale responsabile civile per l’operato del proprio dipendente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cane trascinato e ucciso. Cappio killer per Bella. Si apre il processo

Articoli correlati

Il cane Rambo fu trascinato con la macchina per chilometri: iniziato il processo ai due imputati, un padre e un figlioLav si è costituita parte civile e a Bari si è svolta la prima udienza in cui verranno giudicati i due uomini che nel gennaio del 2025 avevano legato...

Aveva ucciso due donne, alla vigilia del processo killer tenta evasione dal carcere(Adnkronos) – Tentativo di evasione questa mattina nel carcere di Sollicciano a Firenze.

Il cane ucciso dal poliziotto ad Ancona e la manifestazione di protesta. Ascoltate cosa ho da dirvi.

Tutto quello che riguarda Cane trascinato

Argomenti discussi: Cane trascinato e ucciso. Cappio killer per Bella. Si apre il processo.

CANE UCCISO Salento sotto shock: cane ucciso a colpi di pistola lasciato morire tra gli arbustiL’animale è stato rinvenuto all’interno di una fossa nascosta tra arbusti, dopo che alcuni residenti, uditi i lamenti, hanno dato l’allarme ... statoquotidiano.it

Il video dell’orrore: Trascinato e ucciso dall’accalappiacani: il caso in tribunaleSi chiamava Bella ed era un meticcio di colore bianco piuttosto anziano e malato. La morte di questo animale è diventata un caso giudiziario dopo la denuncia presentata alla Procura di Ascoli ... ilrestodelcarlino.it