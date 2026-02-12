Il cane Rambo fu trascinato con la macchina per chilometri | iniziato il processo ai due imputati un padre e un figlio

A Cassano Murge, in Puglia, due uomini sono sotto processo per aver trascinato con l’auto il cane Rambo per diversi chilometri. La vicenda risale a gennaio 2025, quando il cane fu legato all’auto e trascinato sulla strada provinciale 145. La Lav si è costituita parte civile e oggi si è tenuta la prima udienza, con il giudice che ascolterà le testimonianze e deciderà sulle eventuali responsabilità dei due imputati, padre e figlio.

Lav si è costituita parte civile e a Bari si è svolta la prima udienza in cui verranno giudicati i due uomini che nel gennaio del 2025 avevano legato alla macchina e trascinato sulla sstrada provinciale 145 di Cassano Murge, in Puglia, il loro cane. Oggi Rambo ha trovato adozione e sta bene ma questo caso è rappresentativo dell'importanza della denuncia da parte di chi assiste a maltrattamenti nei confronti degli animali.🔗 Leggi su Fanpage.it

