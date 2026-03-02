Caos nei cieli | migliaia di voli cancellati dopo l’escalation in Medio Oriente

Migliaia di voli sono stati cancellati a causa dell'escalation in Medio Oriente, provocando il blocco di oltre un milione di passeggeri. Le compagnie aeree hanno sospeso numerosi voli, causando disagi diffusi nei principali aeroporti mondiali. La situazione ha portato a una congestione nelle operazioni di volo e a una forte riduzione delle partenze e degli arrivi.

Il conflitto in Medio Oriente sta producendo effetti immediati anche sul trasporto aereo globale. Più di un milione di persone sono rimaste a terra e oltre 5mila voli da e per la regione sono stati cancellati tra il 28 febbraio e il 1° marzo. L’offensiva contro l’Iran ha provocato la più grave interruzione del traffico aereo internazionale dall’inizio della pandemia di Covid-19, generando una situazione logistica estremamente complessa. Serviranno giorni per smaltire gli arretrati: riportare a destinazione passeggeri e aeromobili, oltre a garantire i necessari tempi di riposo per piloti ed equipaggi. A entrare in crisi sono stati alcuni dei principali hub intercontinentali, tra cui Dubai, Doha e Abu Dhabi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

