Bernini | Studenti Medicina di Tor Vergata a Tirana pagheranno stesse tasse di chi studia a Roma

Gli studenti di Medicina assegnati alla sede di Tor Vergata a Tirana pagheranno le stesse tasse di quelli che frequentano l’università a Roma. Questa decisione mira a garantire pari condizioni di accesso e trasparenza tra le diverse sedi, mantenendo uniformità nelle tariffe universitarie. La misura riguarda gli iscritti ai corsi di Medicina e si inserisce nel quadro delle politiche di equità e sostenibilità del sistema universitario.

"Gli studenti di Medicina che hanno scelto e sono stati assegnati alla sede di Tor Vergata a Tirana pagheranno le stesse tasse dei colleghi che studiano a Roma. Nessuna differenza". Lo afferma il ministro dell'Università Anna Maria Bernini. "Il semestre aperto è nato per ampliare le opportunità, non per creare nuove disuguaglianze.

