A marzo ritornano i cassonetti anche in zona Amendola e campus universitario

A marzo tornano i cassonetti in zona Amendola e nel campus universitario di Modena. L’Amministrazione comunale, in collaborazione con il Gruppo Hera, sta portando avanti il progetto di installazione di nuovi contenitori dedicati alla raccolta di carta e plastica. I lavori di posa sono in corso e proseguiranno secondo il programma stabilito.

Si inizia lunedì 2 marzo. Il nuovo servizio interesserà altre 7.500 utenze in tre settimane etrgreProsegue come da programma il percorso di posa dei nuovi cassonetti per il conferimento di carta e plastica, intrapreso dall'Amministrazione comunale di Modena in collaborazione con il Gruppo Hera. A partire dalla prossima settimana, i contenitori arriveranno anche in zona Amendola, Fratelli Rosselli e Università interessando altre 7.500 utenze. A partire da lunedì 2 marzo i nuovi cassonetti, apribili gratuitamente con carta Smeraldo, saranno posizionati nella zona adiacente al parco Amendola compresa appunto tra viale Amendola, stradello San Giuliano e via Giardini, arrivando ai confini con il forese e coinvolgendo circa 2.