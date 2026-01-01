Le sfide della sindaca Salis per il 2026 | da Amt all' ex Ilva un grande campus universitario il punto sugli stadi

Nel suo messaggio di Capodanno, la sindaca Silvia Salis ha ripercorso le principali sfide del 2025, tra cui le questioni di Amt, il futuro dell'ex Ilva, lo sviluppo di un grande campus universitario e lo stato degli impianti sportivi. Guardando al 2026, la prima cittadina di Genova si concentra sugli obiettivi di crescita e riqualificazione della città, affrontando le criticità e pianificando nuove strategie per il suo sviluppo.

Si è chiuso il 2025, anno importante per Silvia Salis, eletta sindaca di Genova a maggio. La prima cittadina ha commentato l'anno appena trascorso nel suo messaggio di Capodanno, ripercorrendo le principali sfide affrontate dalla sua giunta fin da subito dopo le elezioni e parlando degli.

