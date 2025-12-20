Gelsi | Italia ai Mondiali tutto può succedere

di Massimo Selleri La voglia di sfidare l’imprevisto ha spinto Alessandro Gelsi a lasciare il calcio a 11 tradizionale per la Kings League. Si tratta di uno sport simile al "football", che sta affascinando tanti ex calciatori e dove il gusto di giocare è andato più veloce della burocrazia e così ad inizio gennaio, in Brasile, si disputerà la seconda edizione del mondiale per nazioni pur non esistendo ancora una vera e propria federazione. Saranno presenti campioni del calibro di Kakà, Ronaldo e Piquè con Gelsi che farà parte della nazionale che difenderà i colori azzurri. "La cosa che rende affascinante questo sport - spiega Gelsi - è che fino all’ultimo non si può prevedere l’esito della gara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

