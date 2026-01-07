Inaugurato il nuovo Bosco urbano dei Gelsi a Cisanello
Il Comune di Pisa ha inaugurato questa mattina il Bosco urbano dei Gelsi a Cisanello, in occasione della festa dell'Epifania. L'iniziativa, simbolicamente dedicata ai neonati del 2024, mira a valorizzare lo spazio verde e promuovere la tutela ambientale. L'apertura rappresenta un passo importante per il rafforzamento delle aree verdi cittadine, offrendo un luogo di natura e riflessione alla comunità locale.
In occasione della festa dell'Epifania, questa mattina martedì 6 gennaio, il Comune di Pisa ha inaugurato un nuovo bosco urbano dedicato simbolicamente ai nuovi nati dell'anno 2024. Quest'anno i 100 nuovi alberi sono stati piantumati nell'area verde di via Umberto Viale, a Cisanello, dando vita. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
