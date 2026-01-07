Inaugurato il nuovo Bosco urbano dei Gelsi a Cisanello

Il Comune di Pisa ha inaugurato questa mattina il Bosco urbano dei Gelsi a Cisanello, in occasione della festa dell'Epifania. L'iniziativa, simbolicamente dedicata ai neonati del 2024, mira a valorizzare lo spazio verde e promuovere la tutela ambientale. L'apertura rappresenta un passo importante per il rafforzamento delle aree verdi cittadine, offrendo un luogo di natura e riflessione alla comunità locale.

Verde urbano, inaugurato il nuovo Bosco urbano dei Gelsi a Cisanello

