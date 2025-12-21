Sermoneta terminati i lavori al campo sportivo
Gli abitanti di Sermoneta avranno presto a disposizione un nuovo campo polifunzionale. Sono infatti terminati i lavori finanziati attraverso il bando regionale “Sport e Salute” ottenuti dall’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppina Giovannoli, che hanno permesso di ristrutturare un’area. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Sermoneta per lo sport, arriva un nuovo campo polivalente.
SERMONETA: è stata ristrutturata un’area laterale al campo sportivo principale del centro comunale Lamberto Milani, destinata alla pratica di tennis e pallavolo. - facebook.com facebook
