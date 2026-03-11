Camper prende fuoco in pochi attimi marito e moglie salvi per miracolo

Una coppia di triestini ha deciso di fermarsi dopo aver avvertito un odore insolito di benzina proveniente dal proprio camper. In pochi attimi, il veicolo è stato preso dal fuoco e avvolto dalle fiamme. Per fortuna, marito e moglie sono riusciti a uscire in tempo, mettendo in salvo la propria vita. La scena si è svolta in poche e rapide fasi, senza altri coinvolti.

