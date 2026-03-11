Camper prende fuoco in pochi attimi marito e moglie salvi per il rotto della cuffia

Una coppia di triestini ha deciso di fermarsi dopo aver percepito un odore insolito di benzina provenire dal proprio camper. In pochi istanti, il veicolo è stato avvolto dalle fiamme, ma marito e moglie sono riusciti a mettersi in salvo. L’incidente si è verificato rapidamente, lasciando i due con la paura di non essere riusciti a uscire in tempo.

