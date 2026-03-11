Camper prende fuoco in pochi attimi marito e moglie salvi per il rotto della cuffia
Una coppia di triestini ha deciso di fermarsi dopo aver percepito un odore insolito di benzina provenire dal proprio camper. In pochi istanti, il veicolo è stato avvolto dalle fiamme, ma marito e moglie sono riusciti a mettersi in salvo. L’incidente si è verificato rapidamente, lasciando i due con la paura di non essere riusciti a uscire in tempo.
Preoccupati da un insolito odore di benzina, hanno deciso di fermarsi e scendere dal proprio camper. La scelta di una coppia di triestini, marito e moglie, è stata provvidenziale, perché nel giro di pochi istanti il veicolo è stato completamente avvolto dalle fiamme. È quanto accaduto questo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
