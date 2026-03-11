Camper prende fuoco in pochi attimi chiusa la strada per spegnere l' incendio
Un camper ha preso fuoco rapidamente, causando la chiusura della strada per permettere le operazioni di spegnimento. La coppia di triestini, marito e moglie, aveva notato un odore insolito di benzina e si era fermata per controllare. La loro decisione di scendere dal veicolo ha evitato conseguenze più gravi, poiché in pochi minuti il camper è stato completamente avvolto dalle fiamme.
🔗 Leggi su Udinetoday.it
