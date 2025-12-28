Perde madre e moglie | Mamma è stata investita poi il malore della mia Laura Sono morte insieme tutto in pochi attimi

Pistoia, 28 dicembre 2025 – E’ immersa in un dignitoso silenzio la villetta a due piani della famiglia Giusti, colpita venerdì nel tardo pomeriggio da un doppio lutto devastante. Sul cancello l’ingegnere Andrea Giusti, che in pochi minuti ha perso la madre Liliana Podestà di 87 anni e la moglie Laura Mecheri di 58 anni, parla con un filo di voce: “I miei genitori avevano appena parcheggiato, l’auto è ancora lì – dice indicando poco più avanti sulla strada Statale Fiorentina – hanno attraversato per venire a casa e mia madre è stata investita. Poi è successo di mia moglie”. Liliana morta investita da un’auto, Laura assiste all’incidente della suocera e non regge allo choc Pochissime parole, prima di rientrare nell’abitazione dove lo attende il difficile compito di sostenere oltre al suo dolore anche quello del padre Giampiero e dei due figli Eleonora e Alessandro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

