Cambio al vertice del Commissariato dello Stato | Portelli lascia Palermo al suo posto Gambacurta

Il Consiglio dei Ministri ha annunciato un cambio al vertice del Commissariato dello Stato per la Regione Sicilia. Ignazio Portelli lascia l’incarico di commissario e viene sostituito da Giuseppe Gambacurta. La decisione, proposta dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, mira a garantire continuità e efficacia nelle funzioni istituzionali della struttura. La nomina si inserisce in un processo di riorganizzazione volto a rafforzare l’azione di governo sul territorio siciliano.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.