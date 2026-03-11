Un ex arbitro ha espresso commenti sul comportamento del designatore, evidenziando come la decisione di non sospendere La Penna dopo la partita Inter-Juventus rappresenti una scelta significativa. La critica si concentra sulla continuità dell'arbitro centrale, che viene designato per tre turni consecutivi, suscitando attenzione nel mondo del calcio. La discussione riguarda le decisioni prese in relazione alle designazioni arbitrali recenti.

Nico Gonzalez torna alla Juventus? La posizione di Spalletti è chiara, ma l’argentino ha questa idea sul futuro. Confessione inaspettata! Calciomercato Milan: mirino su Brandt a zero, suggestione Sergio Ramos e spunta Gila in difesa. Cosa potrebbe succedere in estate Tonali Arsenal, frenata per il centrocampista italiano? Svelata la decisione in vista della prossima stagione Bisseck Inter, il club prepara il rinnovo contrattuale: la strategia e le cifre. Un altro difensore pronto a rinnovare Nico Gonzalez torna alla Juventus? La posizione di Spalletti è chiara, ma l’argentino ha questa idea sul futuro. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calvarese pizzica Rocchi: «Niente stop per La Penna dopo Inter Juve e arbitro centrale per tre turni di fila!». La critica non passa inosservata

Articoli correlati

Calvarese polemizza con Rocchi: «Non solo niente stop per La Penna, anche arbitro principale per tre match di fila»Nico Gonzalez torna alla Juve? L’Atletico vuole trattare al ribasso e Spalletti ne va pazzo.

La Penna, minacce di morte dopo Inter Juve: la Procura apre un’indagine! L’arbitro non sarà fermato da Rocchi, la ricostruzione di quanto successoChiesa, altra occasione sprecata: tifosi delusi e addio sempre più vicino! Gattuso valuta per i playoff La Penna, minacce di morte dopo Inter Juve:...

Altri aggiornamenti su Inter Juve

Calvarese polemizza con Rocchi: «Non solo niente stop per La Penna, anche arbitro principale per tre match di fila»Calvarese polemizza con Rocchi: «Non solo niente stop per La Penna, anche arbitro principale per tre match di fila». L’ex arbitro contesta il designatore Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, su Instagram ... juventusnews24.com

Rocchi: Errore dell'arbitro La Penna su Kalulu, ma c'è chi vuole fregarciC'è grande dispiacere da parte dell'Aia e del designatore Gianluca Rocchi per quanto avvenuto in Inter-Juventus, con l'espulsione per doppia ammonizione del difensore bianconero Kalulu per la ... adnkronos.com