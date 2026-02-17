La Penna minacce di morte dopo Inter Juve | la Procura apre un’indagine! L’arbitro non sarà fermato da Rocchi la ricostruzione di quanto successo
La Penna ha ricevuto minacce di morte dopo la partita tra Inter e Juventus, spinta da un episodio controverso durante il derby. La Procura ha avviato un’indagine per chiarire le minacce, mentre l’arbitro continuerà a essere in campo come previsto, senza sospensioni. Quello che sembrava un semplice errore arbitrale si è rapidamente trasformato in un caso di cronaca nera, coinvolgendo anche le tensioni tra tifoserie.
Federico La Penna ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine dopo aver ricevuto minacce di morte sui social media, in seguito alla partita Inter-Juventus.
Dopo il derby tra Inter e Juventus, Federico La Penna ha ricevuto minacce di morte, lasciando l’arbitro molto scosso.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Minacce di morte dopo Inter-Juve, l'arbitro La Penna denuncia: indagini in corsoVia social le minacce con riferimento all'indirizzo di casa e alla famiglia, indaga il Centro operativo per la sicurezza cibernetica del Lazio ... adnkronos.com
