Calvarese polemizza con Rocchi | Non solo niente stop per La Penna anche arbitro principale per tre match di fila

Un arbitro ha espresso disappunto riguardo alla gestione delle designazioni, evidenziando che un collega non ha ricevuto alcun provvedimento dopo aver diretto diverse partite consecutive come arbitro principale. La critica si rivolge alla mancata sospensione e alla continuità nelle assegnazioni di uno degli ufficiali di gara, suscitando discussioni tra gli addetti ai lavori.

Nico Gonzalez torna alla Juve? L’Atletico vuole trattare al ribasso e Spalletti ne va pazzo. Le ultime Vicario alla Juve? Moretto assicura: «Non tutti convinti nel club. Vogliono un profilo superiore» Openda sul mercato: sondaggio Fenerbahce. Un suo vecchio estimatore può aiutare la Juve Esordio Oboavwoduo: primi minuti con la Next Gen, Brambilla gli concede il finale del match con la Vis Pesaro. Come è andata Juventus Next Gen Vis Pesaro, Stellone fa i complimenti a Brambilla: «La sua squadra gioca molto bene e ha calciatori forti» Brambilla dopo il ko con la Vis Pesaro: «Oggi una delle prestazioni più belle. Licina? Ha grandi qualità sia tecniche che morali» Canzi: «Fiorentina scoglio impegnativo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calvarese polemizza con Rocchi: «Non solo niente stop per La Penna, anche arbitro principale per tre match di fila» Articoli correlati Espulsione di Kalulu, La Penna a rischio stop: Rocchi deluso 'arbitroUna serata decisiva al Meazza ha posto Federico La Penna davanti a una verifica cruciale, in un contesto di Derby d’italia che richiedeva gestione... Rocchi difende La Penna: solo un turno di stopLa Penna fermo solo un turno Federico La Penna, arbitro di Inter-Juventus giocata sabato scorso, potrebbe essere fermato dal designatore arbitrale,...