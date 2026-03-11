Caltanissetta | Lo Magno guida l’ambiente con scelta unanime

A Caltanissetta, Giovanna Lo Magno è stata eletta all’unanimità vicepresidente della III commissione Ambiente durante una seduta della commissione. La decisione è stata condivisa dai membri presenti, che hanno espresso consenso unanime. Nessun altro dettaglio riguardo alla procedura o alle motivazioni dell’elezione è stato fornito.

Nel cuore della vita amministrativa di Caltanissetta, un momento di unità politica ha l'elezione all'unanimità di Giovanna Lo Magno come vicepresidente della III commissione Ambiente. L'evento si è svolto questa mattina, confermando il ruolo centrale della consigliera appartenente a Forza Italia nella gestione delle tematiche ecologiche locali. La scelta unanime suggerisce una convergenza trasversale sulla necessità di tutelare il territorio e promuovere lo sviluppo sostenibile. L'elezione non è un fatto isolato ma si inserisce in un contesto più ampio di attività istituzionale nel comune nisseno. Parallelamente alle...