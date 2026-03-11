Caltanissetta | arrestato il trafficante pakistano 12.000

A Caltanissetta, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 41 anni di origini pakistane, accusato di traffico di esseri umani. Durante l’operazione, sono stati sequestrati circa 12.000 euro. L’uomo è stato portato in caserma e ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’indagine riguarda un presunto traffico di persone che coinvolge il cittadino straniero.

Un cittadino pakistano di 41 anni è stato arrestato a Caltanissetta dai Carabinieri per traffico di esseri umani. L’operazione, coordinata con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, ha portato alla cattura del soggetto in un’abitazione nel centro storico della città. Il provvedimento deriva da una richiesta di estradizione emessa dall’Autorità giudiziaria del Pakistan, dove l’uomo è indagato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Le indagini hanno rivelato un sodalizio criminale che gestisce rotte migratorie dal Pakistan verso l’Unione Europea attraverso la Libia. Ogni passaggio costa ai migranti tra gli 11.000 e i 12. 🔗 Leggi su Ameve.eu

