Milionario trafficante di petrolio transita a Bardonecchia | arrestato e rilasciato dev’essere processato in Venezuela

Da torinotoday.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo sospettato di traffico illecito di petrolio e frode documentale è stato fermato a Bardonecchia il 5 gennaio. Dopo l’arresto, è stato rilasciato e dovrà affrontare il processo in Venezuela. La vicenda evidenzia le attività illecite connesse al mercato energetico e le operazioni di polizia internazionali coinvolte.

Sarebbe un truffatore, trafficante di petrolio e falsificatore di documenti e, il 5 gennaio, è stato fermato dalla polizia italiana mentre si trovava a Bardonecchia. Erano le 7 di mattina, durante un ordinario controllo. Poco dopo, la giudice Alessandra Pfiffner della Corte d’appello di Torino ha. 🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

