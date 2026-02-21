Dazi Schlein | Meloni farà video per difendere Trump o difenderà Italia?

La leader del Partito Democratico, Schlein, ha commentato le recenti decisioni di Meloni, sottolineando che la premier potrebbe scegliere tra un video a sostegno di Trump o una difesa dell’Italia. La questione riguarda l’impegno di Roma nel mantenere la propria autonomia, mentre si susseguono polemiche sui rapporti con gli Stati Uniti. La domanda resta aperta: quale strada sceglierà davvero il governo italiano in questa situazione?

Roma, 21 feb. (askanews) – Negli Stati Uniti la Corte Suprema “applicando la Costituzione ha ricordato che ogni potere incontra un limite. Siamo curiosi di sapere se Meloni farà un altro video per attaccare i giudici e difendere il suo amico Trump oppure se difenderà per una volta gli interessi italiani”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein parlando con i giornalisti a Firenze al suo arrivo all’incontro “L’Italia che riparte” al teatro Niccolini. “Ricordo che sui dazi questo governo ha minimizzato dall’inizio l’impatto molto duro su imprese e lavoratori, aveva promesso un piano da 24 miliardi che poi è sparito nel nulla diversamente da paesi come la Spagna” ha aggiunto.🔗 Leggi su Ildenaro.it

