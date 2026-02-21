Dazi Schlein | Meloni farà video per difendere Trump o difenderà Italia?
La leader del Partito Democratico, Schlein, ha commentato le recenti decisioni di Meloni, sottolineando che la premier potrebbe scegliere tra un video a sostegno di Trump o una difesa dell’Italia. La questione riguarda l’impegno di Roma nel mantenere la propria autonomia, mentre si susseguono polemiche sui rapporti con gli Stati Uniti. La domanda resta aperta: quale strada sceglierà davvero il governo italiano in questa situazione?
Roma, 21 feb. (askanews) – Negli Stati Uniti la Corte Suprema “applicando la Costituzione ha ricordato che ogni potere incontra un limite. Siamo curiosi di sapere se Meloni farà un altro video per attaccare i giudici e difendere il suo amico Trump oppure se difenderà per una volta gli interessi italiani”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein parlando con i giornalisti a Firenze al suo arrivo all’incontro “L’Italia che riparte” al teatro Niccolini. “Ricordo che sui dazi questo governo ha minimizzato dall’inizio l’impatto molto duro su imprese e lavoratori, aveva promesso un piano da 24 miliardi che poi è sparito nel nulla diversamente da paesi come la Spagna” ha aggiunto.🔗 Leggi su Ildenaro.it
**Dazi: Schlein, 'fuori dalla legalità, Meloni difende Trump o Italia?'**Le tensioni sui dazi sono al centro del dibattito politico dopo che la Corte Suprema ha deciso di rispettare la Costituzione, sottolineando che ogni potere deve rispettare i limiti stabiliti.
Schlein: dazi fuori da legalità, Meloni difende Trump o Italia?Schlein denuncia che i dazi sono illegali e chiede chiarimenti sulla posizione di Meloni, che difende Trump o l’Italia.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Acca Larenzia: Serracchiani, ‘Meloni anche stavolta attacca giudici?’; Schlein: Dal Colle un appello al rispetto ignorato da Meloni dopo l’attacco ai giudici.
Dazi, Schlein: Meloni farà video per difendere Trump o difenderà Italia?Roma, 21 feb. (askanews) - Negli Stati Uniti la Corte Suprema 'applicando la Costituzione ha ricordato che ogni potere incontra un limite. notizie.tiscali.it
Schlein: Dazi fuori dalla legalità, Meloni difende Trump o Italia?. Fratoianni (Avs): Più dignità da Corte Suprema Usa che da Ue. Le reazioniLa Corte Suprema ha stabilito che il presidente Trump ha violato la legge federale quando ha imposto unilateralmente dazi ai partner commerciali degli ... affaritaliani.it
Dazi, Meloni in imbarazzo teme la guerra commerciale. Schlein: “Lei con chi starà” x.com
Il senatore Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, ha pubblicato su X: «Dieci mesi fa Elly Schlein annunciava che l’Italia avrebbe perso miliardi di euro e decine di migliaia di posti di lavoro a causa dei dazi (decisi da Trump su tutta la Ue, ma di c - facebook.com facebook