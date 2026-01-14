Ungheria | Calenda ' Orban quinta colonna Putin cambiamento Meloni su Kiev preoccupante'
In un contesto di crescente tensione internazionale, le dichiarazioni di Carlo Calenda evidenziano le preoccupazioni riguardo alle posizioni di alcuni leader europei. La recente affermazione su Orban e la posizione di Meloni su Kiev sottolineano le complessità delle alleanze e delle strategie politiche in Europa, in un momento di instabilità e cambiamenti geopolitici.
Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Meloni, qual è il senso di registrare un video a sostegno di Orban? Ovvero la quinta colonna di Putin in Europa". Lo scrive Carlo Calenda sui social. "Il suo cambiamento in politica estera dall'arrivo di Trump è palpabile e altamente preoccupante. In particolare sull'Ucraina, come si può vedere dalle anticipazioni sulla mozione che arriverà domani in Aula dove si parla di 'equipaggiamenti' e 'aiuti umanitari' invece di dire esplicitamente che gli ucraini, che combattono da quattro anni anche per noi, hanno bisogno di armi e deterrenza". 🔗 Leggi su Iltempo.it
