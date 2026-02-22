invasione pulci il mercatino ad arezzo fiere

Le Pulci hanno aperto oggi a Arezzo Fiere e Congressi, attirando oltre 600 venditori con articoli di seconda mano. La causa è la ripresa dell’attività del mercato, che ieri aveva sospeso le vendite in modo temporaneo. I visitatori possono trovare oggetti di ogni tipo, dai mobili ai vestiti, tra le 9 e le 19. La manifestazione si conferma il più grande mercato dell’usato del centro Italia. L’afflusso di pubblico si attende numeroso fino alla chiusura.

Ad Arezzo Fiere e Congressi appuntamento oggi con i 600 banchi delle Pulci, torna dalle 9 alle 19 dopo la partenza di ieri in versione disimballaggio e montaggio, il più grande mercato dell’usato del centro Italia. Il Grande Mercato delle Pulci sarà diviso in due settori, uno rosa con 4 padiglioni sull’usato contemporaneo di privati cittadini che vendono le loro cose personali e usate con il limite di 50 euro a pezzo; e un settore blu all’ingresso con 2 padiglioni sul vintage, antiquariato, collezionismo, handmade di hobbisti, negozi e partite Iva. Nato nel 2012 a Campo di Marte come iniziativa di partecipazione sociale e riqualificazione urbana dedicata al riuso e riciclo, il Mercato delle Pulci è cresciuto esponenzialmente passando ad oltre 600 espositori nelle ultime edizioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

