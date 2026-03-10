Prevenzione educazione e salute | il Calcit organizza la festa dei bambini

Il Calcit di Arezzo ha programmato una giornata dedicata ai bambini, con l’obiettivo di promuovere la prevenzione, l’educazione e la salute attraverso attività ludiche e momenti di socializzazione. La festa si svolgerà in una location dedicata, coinvolgendo i più piccoli in giochi e iniziative pensate per sensibilizzare su temi legati al benessere. L’evento si rivolge alle famiglie e alle scuole della zona.

Organizzata dal Calcit di Arezzo, la manifestazione si propone come una giornata interamente dedicata alla prevenzione, all'educazione ed alla salute, vissuta attraverso il gioco e la socializzazione. Questa giornata non nasce con l'obiettivo primario della raccolta fondi, ma come un investimento culturale sul futuro delle nuove generazioni. L'evento ha l'intento di affrontare temi, come i corretti stili di vita per contrastare la sedentarietà e le cattive abitudini alimentari, utilizzando però il linguaggio del divertimento; numerose associazioni e istituzioni collaborano per offrire laboratori e attività che rendano i bambini consapevoli dell'importanza della prevenzione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

