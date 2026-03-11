Nel calciomercato del Milan, si riaccendono le voci su Moise Kean, con alcuni fattori che potrebbero avvicinare il giocatore ai rossoneri. Il club rossonero sta valutando diverse opzioni per rinforzare l’attacco e il nome di Kean torna prepotentemente alla ribalta. Le trattative e le possibili condizioni sono al centro delle discussioni tra le parti interessate.

Gila Lazio, futuro lontano dalla Capitale per il difensore biancoceleste? Non solo la Serie A su di lui, i dettagli Lewandowski Juventus, sondaggio reale dei bianconeri per il polacco! La ricostruzione e gli scenari in vista dell’estate Conceicao Juve, che numeri per il portoghese! Le sue prestazioni non brillano solo in Italia: il dato Gila Lazio, futuro lontano dalla Capitale per il difensore biancoceleste? Non solo la Serie A su di lui, i dettagli Totti Roma, svelato il ruolo in società dell’ex capitano giallorosso! Contatti tra le parti avviati ma. Gila Lazio, futuro lontano dalla Capitale per il difensore biancoceleste? Non solo la Serie A su di lui, i dettagli Lewandowski può davvero andare alla Juventus? Tra suggestione e realtà, qual è il più grande ostacolo nell’operazione. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Milan, Moretto svela: «Ci sono alcuni fattori che possono avvicinare Kean ai rossoneri»

Articoli correlati

Calciomercato, Moretto rivela: “Ci sono dei fattori che possono avvicinare Kean al Milan”Il giornalista Matteo Moretto ha parlato in live su 'YouTube' anche del calciomercato del Milan e in particolare delle voci su Moise Kean della...

Moretto su Kean: “Diversi fattori possono avvicinarlo al Milan”. Novità anche su Jackson e LewandowskiNonostante manchino diversi mesi al prossimo calciomercato, il Milan inizia a preparare la prossima stagione guardandosi attorno per capire e...

Aggiornamenti e notizie su Calciomercato Milan

Temi più discussi: Calciomercato Milan, l’ultimatum per André e il braccio di ferro con il Corinthians; Fabrizio Romano svela l'obiettivo principale del Milan per l'attacco: Un nome che piace molto a Allegri; Mercato Milan, Moretto svela i dettagli del rinnovo di Leao; Calciomercato Milan | si avvia la trattativa per il rinnovo di Leao.

Moretto: Il Milan sta monitorando Kean da molto molto vicinoContinuano le voci sull'interessamento del Milan per Moise Kean della Fiorentina. Romano e Moretto, nel consueto video sul loro canale YouTube, ne parlano così: Fabrizio Romano: È un discorso che ... milannews.it

Kean Milan: nome anche per il calciomercato estivo?Kean Milan – Quello del classe 2000 resta un nome caldo in ottica futuro. In questo senso ha fatto chiarezza Matteo Moretto Il Milan deve portare a termine la stagione con le ultime dieci giornate del ... milannews24.com

Il Milan si è mosso e si sta già muovendo, in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Umili e utili consigli per gli acquisti Scopri tutto nel primo commento - facebook.com facebook

Calciomercato, in difesa Tare vuole Gila: perché non è arrivato a gennaio e quanto vuole pagarlo il Milan #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com