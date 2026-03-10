Calciomercato Moretto rivela | Ci sono dei fattori che possono avvicinare Kean al Milan

Il giornalista Matteo Moretto ha discusso durante una diretta su YouTube delle possibili mosse di mercato del Milan. Ha menzionato che ci sono alcuni fattori che potrebbero portare all’avvicinamento di Kean al club rossonero. Nel corso della conversazione, sono state analizzate anche le voci riguardanti il possibile interesse del Milan per il giocatore della Fiorentina.

Il giornalista Matteo Moretto ha parlato in live su 'YouTube' anche del calciomercato del Milan e in particolare delle voci su Moise Kean della Fiorentina: "E' una notizia di gennaio. Ne parlai come un retroscena di mercato. Il profilo che piaceva di più ad Allegri era quello di Kean, ma che non si sarebbe mosso dalla Fiorentina, c'è un legame particolare. Il giocatore voleva chiudere la stagione con la Viola. Da qui a dire se il Milan ci possa tornare forte in estate è da capire, ma piace molto ad Allegri ed è amico di Leao. Ci sono dei fattori che possono avvicinare Kean al Milan. C'è una strada da percorrere, ma è sicuramente un nome che piace ad Allegri". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

