Secondo fonti vicine all'Inter, c’è una forte possibilità che Calhanoglu lasci la squadra durante il calciomercato. La decisione sembra ormai presa e si discute già di un possibile addio. La situazione riguarda anche il futuro di Mkhitaryan, con incertezza sulle scelte del club per la rosa. La vicenda sta attirando l’attenzione dei media e dei tifosi nerazzurri.

Inter News 24 Calciomercato Inter, le indiscrezioni sul possibile addio di Calhanoglu e i dubbi sul futuro di Mkhitaryan aprono scenari inaspettati per i nerazzurri. Un terremoto sembra scuotere le certezze dei nerazzurri. Secondo gli esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto, il centrocampo della Beneamata potrebbe subire una rivoluzione drastica in estate. Il nome più caldo è quello di Hakan Calhanoglu, il fantasista turco ex rossonero oggi faro tattico della squadra di Cristian Chivu, la cui permanenza è legata a un rinnovo che tarda ad arrivare. Senza un accordo immediato, le strade del giocatore e del club meneghino sembrano destinate a dividersi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, novità da Romano su Calhanoglu: «Serissima probabilità di separarsi»

