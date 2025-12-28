Calciomercato Inter Fabrizio Romano svela | Su Palestra c’è grande attenzione da parte di Inter e Juve L’idea dell’Atalanta e del Cagliari però…

Fabrizio Romano ha condiviso aggiornamenti sul calciomercato dell’Inter, evidenziando un forte interesse sia da parte dei nerazzurri che della Juventus per Palestra. Si parla anche di possibili alternative, con l’Atalanta e il Cagliari coinvolte nelle valutazioni. Si tratta di movimenti ancora in fase di definizione, con attenzione rivolta alle strategie di mercato delle principali squadre italiane.

Calciomercato Inter, Fabrizio Romano parla dell’interesse sull’esterno del Cagliari ma di proprietà dell’Atalanta. Ecco le sue parole Fabrizio Romano ha fatto il punto sul futuro di Marco Palestra nel corso del suo ultimo intervento su YouTube. L’esterno classe 2005, di proprietà dell’Atalanta e protagonista di un’ottima stagione in prestito al Cagliari, continua a essere nel . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

