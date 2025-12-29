Calciomercato Milan il diavolo guarda al difensore | contatti per Gila già a gennaio
Il Milan intensifica le attività di mercato con l’obiettivo di rafforzare la difesa. Dopo aver completato l'acquisto di un attaccante, i dirigenti rossoneri sono già in contatto con l'entourage di Gila, difensore in prospettiva di gennaio. La trattativa, condotta dal ds Igli Tare, mira a valutare le possibilità di un trasferimento e a pianificare le prossime mosse per rinforzare la rosa.
Dopo l'arrivo dell'attaccante si punta al difensore: contatti in corso tra Igli Tare, ds del Milan, e l'entourage di Gila: la situazione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Calciomercato Milan, Mario Gila il nome caldo per gennaio: Tare al lavoro per il colpo in difesa
Leggi anche: Tre colpi a gennaio? Tare prepara il calciomercato invernale. Primi contatti già iniziati
Occhio Milan, in Premier stravedono per Bartesaghi: ecco come il Diavolo vuole blindarlo; Milan, Fullkrug è ormai in pugno. Per la difesa piacciono Sule e Disasi; Milan in corsa per il giovane talento: possibile sorpresa per il calciomercato di gennaio; Calciomercato Milan il diavolo pensa al colpo a centrocampo | ecco il nome.
Mercato Milan, Il Giornale titola: "Il Diavolo e Kostic, passaporto per avere Vlahovic" - In merito al mercato del Milan, l'edizione odierna de Il Giornale titola così questa mattina: "Il Diavolo e Kostic, passaporto per avere Vlahovic". milannews.it
Vlahovic, la mossa del Milan che paga: già prenotato! La rivelazione che infiamma il mercato - Arriva la rivelazione che infiamma i tifosi milanisti Le manovre di mercato del Milan entrano nel vivo, delineando una strategia che guarda c ... milannews24.com
Milan, Fullkrug bloccato ma... quanti dubbi: gli infortuni che bloccano il panzer tedesco. Diavolo-Vlahovic, la rivelazione - Rumor - Intanto i rossoneri non hanno ancora trovato un accordo con il West Ham e l'intenzione non sarebbe comunque di andare oltre a un prestit ... affaritaliani.it
#Mercato @acmilan, il giornalista rivela: "Per la difesa #Tare ci prova per #Skriniar". Il punto - #Calciomercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers x.com
#Milan, ecco l’ultima intrigante idea di #Tare e #Allegri per il #calciomercato di gennaio - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.