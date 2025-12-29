Calciomercato Milan il diavolo guarda al difensore | contatti per Gila già a gennaio

Il Milan intensifica le attività di mercato con l’obiettivo di rafforzare la difesa. Dopo aver completato l'acquisto di un attaccante, i dirigenti rossoneri sono già in contatto con l'entourage di Gila, difensore in prospettiva di gennaio. La trattativa, condotta dal ds Igli Tare, mira a valutare le possibilità di un trasferimento e a pianificare le prossime mosse per rinforzare la rosa.

Dopo l'arrivo dell'attaccante si punta al difensore: contatti in corso tra Igli Tare, ds del Milan, e l'entourage di Gila: la situazione.

