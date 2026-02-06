Sassuolo Inter c’è già un ballottaggio per Chivu | in due si giocano una maglia

Il tecnico dell’Inter ha deciso di aprire un ballottaggio per la maglia di Chivu in vista della partita contro il Sassuolo di domenica. Due giocatori si contendono il posto, cercando di convincere il mister a scendere in campo accanto a Lautaro. La scelta finale si farà nelle prossime ore e l’atmosfera in casa nerazzurra è di attesa.

di Stefano Cori Sassuolo Inter – Aperto un ballottaggio in vista della sfida in programma domenica. Chi insieme a Lautaro?. Il countdown per la sfida contro il Sassuolo è ufficialmente iniziato e in casa nerazzurra l'attenzione è tutta rivolta alle scelte di formazione di Cristian Chivu. L'allenatore romeno — ex pilastro della difesa dell'Inter del Triplete e oggi tecnico ambizioso alla guida della prima squadra — si trova a dover sciogliere un nodo cruciale nel reparto offensivo per mantenere la vetta della classifica. Il punto fermo: Lautaro Martínez. L'unica certezza nel tandem d'attacco per la trasferta al Mapei Stadium risponde al nome di Lautaro Martínez.

