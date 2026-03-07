terza categoria oggi derby in via fonda a sterpi sporting forte lido e stiava sono tutte in casa

Oggi si disputa un derby in via Fonda a Sterpi, con Sporting Forte, Lido e Stiava che giocano in casa. La 22ª giornata di campionato di Terza categoria riguarda il girone B di Lucca, ora alla settima giornata di ritorno, e il girone di Massa Carrara, alla nona giornata. Le partite sono tutte in programma nel pomeriggio.

In Terza categoria siamo giunti alla 22ª giornata di campionato che equivale alla 7ª di ritorno nel girone B di Lucca e alla 9ª in quello unico di Massa Carrara. Stavolta nessun anticipo del venerdì sera per cui si gioca fra oggi e i quattro posticipi di lunedì sera. Nel girone lucchese dopo la festa per la vittoria della Coppa provinciale da parte dello Sporting Forte dei Marmi (nel 2-1 in rimonta sul San Lorenzo mercoledì a Capezzano è stato decisivo il rigore di Francesco Tosi) ecco che i nerazzurri fortemarmini oggi se la vedranno sul sintetico amico di via Versilia alle 14.30 contro l’Aquila Sant’Anna. Alle 15 poi al “Benelli“ c’è Lido di Camaiore-Pistoia Ovest mentre al “Martellini“ c’è Stiava-Villa Basilica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

