Calcio serie C verso Arezzo - Perugia | Lisi prova a scongiurare l' operazione

Nel campionato di serie C, si avvicina la partita tra Arezzo e Perugia. Francesco Lisi sta cercando di evitare una possibile separazione dal club e lavora per concludere la stagione in corso. La partita si giocherà tra le due squadre e potrebbe rappresentare l'ultima occasione per Lisi di indossare la maglia del Perugia.

Francesco Lisi non molla e vuole a tutti i costi provare a chiudere la stagione. Che potrebbe essere l'ultima, almeno con la maglia del Perugia addosso.Gli esami a cui l'esterno romano è stato sottoposto in giornata hanno evidenziato un'infiammazione al menisco, che si tenterà di trattare con una.