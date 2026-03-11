Calcio serie C verso Arezzo - Perugia | Lisi prova a scongiurare l' operazione

Da perugiatoday.it 11 mar 2026

Nel campionato di serie C, si avvicina la partita tra Arezzo e Perugia. Francesco Lisi sta cercando di evitare una possibile separazione dal club e lavora per concludere la stagione in corso. La partita si giocherà tra le due squadre e potrebbe rappresentare l'ultima occasione per Lisi di indossare la maglia del Perugia.

Francesco Lisi non molla e vuole a tutti i costi provare a chiudere la stagione. Che potrebbe essere l'ultima, almeno con la maglia del Perugia addosso.Gli esami a cui l'esterno romano è stato sottoposto in giornata hanno evidenziato un'infiammazione al menisco, che si tenterà di trattare con una. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

