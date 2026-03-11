In Calabria, cinque città sono coinvolte in una serie di eventi che si svolgeranno nel corso di quattro giorni, legati alla campagna referendaria. Le iniziative vedono la partecipazione di gruppi e cittadini che si confrontano sulle questioni in discussione, mentre il calendario delle manifestazioni si intensifica in vista del voto. La situazione resta sotto osservazione mentre si avvicina la data del referendum.

Il calendario della campagna referendaria si accende con una serie di appuntamenti in Calabria, dove le ragioni del sì e quelle del no si scontrano nei prossimi giorni. Tra mercoledì 11 marzo e sabato 14 marzo 2026, diverse località ospiteranno dibattiti pubblici gratuiti per preparare l’elettorato alla consultazione sulla giustizia. La mobilitazione parte da Reggio Calabria alle ore 16:30 presso l’Università Mediterranea, per poi spostarsi a Messina, Monasterace, Bagnara Calabra, San Pietro di Caridà e Cittanova. Ogni evento ha un taglio specifico, alternando tavole rotonde ad aperture serali come l’AperiNO dello Stretto. Parallelamente, Radio Eco Sud rende disponibile il primo episodio di una serie podcast dedicata al Comitato Giusto dire NO. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calabria in fiamme: 5 città, 4 giorni, il referendum sulla

Indipendenza Calabria sostiene il Sì al referendum sulla giustiziaIl Coordinamento Regionale Indipendenza Calabria ha annunciato il proprio sostegno convinto al referendum costituzionale, invitando tutti i cittadini...

Referendum sulla giustizia: sì e no a confronto in un dibattito promosso da Uil CalabriaDue ore di confronto sul referendum sulla giustizia hanno visto protagonisti due esperti del diritto: il giudice della corte d'Appello di Catanzaro...

