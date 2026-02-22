Indipendenza Calabria sostiene il Sì al referendum sulla giustizia

Il Coordinamento Regionale Indipendenza Calabria ha deciso di sostenere il SÌ al referendum sulla giustizia, motivando la scelta con la necessità di riformare il sistema giudiziario. La loro presa di posizione mira a migliorare l’efficienza delle procedure e ridurre i tempi dei processi. L’organizzazione ha distribuito volantini nelle principali piazze della regione per sensibilizzare i cittadini. Molti residenti si sono mostrati interessati alle proposte di modifica della legge.

Il Coordinamento Regionale Indipendenza Calabria ha annunciato il proprio sostegno convinto al referendum costituzionale, invitando tutti i cittadini della regione a votare SÌ. L’obiettivo, secondo il movimento, è garantire una giustizia più equa, autonoma e trasparente, attraverso la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e pubblici ministeri, il sorteggio dei membri del CSM e la creazione di un’ Alta Corte Disciplinare indipendente. “La giustizia è di tutti”, afferma Anna Pesce, responsabile comunicazione del movimento. “Senza giudici veramente terzi, indipendenti dall’accusa, non può esserci parità delle parti né processi equi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Reggio Calabria al voto sulla giustizia: infopoint per spiegare la riforma e il referendum del 22-23 marzo.A Reggio Calabria, il motivo della campagna elettorale è il voto sulla giustizia, e il Comune ha aperto un infopoint per chiarire i punti della riforma e del referendum del 22-23 marzo.

Giustizia e garanzie, nasce a Reggio Calabria il comitato per il Sì al referendumA Reggio Calabria è stato costituito il Comitato per il Sì al referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati e sulla riforma del Consiglio superiore della magistratura.

