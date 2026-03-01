Referendum sulla giustizia | sì e no a confronto in un dibattito promosso da Uil Calabria

Un dibattito sulla riforma della giustizia si è svolto nelle ultime ore, promosso dalla Uil Calabria, con due esperti del settore che hanno espresso posizioni opposte. Il giudice della corte d'Appello di Catanzaro ha manifestato le sue perplessità, mentre l’avvocato, presidente della Camera penale di Lamezia Terme, ha sostenuto le ragioni del sì. La discussione è durata circa due ore.

Due ore di confronto sul referendum sulla giustizia hanno visto protagonisti due esperti del diritto: il giudice della corte d'Appello di Catanzaro Ilario Nasso, contrario alla riforma, e l'avvocato Renzo Andricciola, presidente della Camera penale di Lamezia Terme sostenitore del sì. Organizzato.