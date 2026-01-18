Agroalimentare ottima performance dell’export nel terzo trimestre 2025

Nel terzo trimestre del 2025, l’export del settore agroalimentare italiano ha registrato una crescita significativa, contribuendo a una crescita complessiva del Pil dello 0,6% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. Questi dati evidenziano segnali positivi per l’economia nazionale, con il comparto agroalimentare che continua a svolgere un ruolo importante nel rafforzamento del sistema produttivo e nelle esportazioni italiane.

Segnali positivi per l’economia italiana nel  terzo trimestre del 2025:  il  Pil  segna una  crescita tendenziale dello 0,6%  rispetto allo stesso periodo del 2024. In  aumento anche il valore aggiunto  dell’industria (+1,3%) e dell’agricoltura (+0,7%) e del settore dei servizi (+0,2%). Su base congiunturale, si osserva un lieve miglioramento del Pil (+0,1%) rispetto al secondo trimestre 2025 del  valore aggiunto dell’agricoltura (+0,8%)  e dei servizi (+0,2%), mentre dell’industria registra un leggero calo (-0,3%). È quanto emerge dalla fotografia scattata nel terzo trimestre del 2025 da  CREAgritrend,  il bollettino trimestrale messo a punto dal CREA, con il suo  Centro di Ricerca Politiche e Bioeconomia. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

Secondo le stime preliminari dell’ISTAT, nel terzo trimestre 2025 l’indice dei prezzi delle abitazioni registra un aumento del 3,8% rispetto all’anno precedente. Si osserva una crescita sia delle nuove che delle esistenti, con un incremento rispettivamente dell’1,4% e del 4,2%. Il mercato residenziale continua a espandersi, con un aumento delle compravendite dell’8,5%. I prezzi delle case sono ancora in crescita, ma si tratta di un trend da monitorare attentamente.

